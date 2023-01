Dybala festa mundial, ma gioca Abraham

La Roma prepara la festa, ma senza sottovalutare il Genoa che stasera (ore 21, diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity) proverà a rendere la vita difficile ai giallorossi per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia (ancora in gara secca, contro la vincente di Napoli-Cremonese). Da questo punto di vista le difficoltà incontrate dall'Inter nel match contro iI Parma possono essere un monito per Mourinho. (...) Prima dell'inizio del match ci sarà una piccola festa per celebrare Paulo Dybala, ultimo romanista in ordine di tempo a laurearsi campione del mondo con la propria nazionale: la società, con l'ap-provazione di José Mourinho, ha voluto rendere il giusto omaggio al suo talento che nei giorni scorsi ha donato la sua medaglia all'archivio storico del club. (...) Difficilmente sarà titolare questa sera, perché lo Special One in vista della gara di domenica sera, sempre all'Olimpico, contro la Fiorentina, farà un po' di turnover. (...) Potrebbero partire titolari, ma per motivi diversi, Abraham e Zaniolo. Il centravanti inglese ha ritrovato il gol e la fiducia a Milano: giocando può continuare a crescere.

(corsera)