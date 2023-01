Dybala e Zaniolo acciaccati ma con il Milan ci saranno

Attimi di tensione all'Olimpico quando al 74' della sfida contro il Bologna, Paulo Dybala si è accasciato a terra. Per fortuna ha segnalato subito di avere i crampi, poco dopo Foti lo ha sostituito con Bove. In panchina gli sono stati applicate delle borse del ghiaccio sulla parte dolorante di entrambi i polpacci. Inoltre si è toccato anche il gluteo della gamba sinistra faceno una smorfia dolorante, ma dalla Roma assicurano che le sue condizioni non sono preoccupanti. Ci sarà a San Siro contro il Milan.Garantita anche la presenza di Nicolò Zaniolo, sostituito al 60' per una contusione al ginocchio destro. Si è diretto verso la panchina prendendo subito la strada degli spogliatoi. Gesto che lascia intendere quanto fosse deluso dalla sua prestazione.

(Il Messaggero)