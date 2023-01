Dybala aveva bisogno d'amore

Seduto ai piedi del Colosseo Quadrato, Paulo Dybala deve aver pensato di essere finito su un altro pianeta. Con lo sguardo adorante, l'occhio lucido e il cuore gonfio, si è fermato per qualche istante e ha ascoltato migliaia di tifosi romanisti cantare cori in suo onore. [...] Dybala che abbracciava Roma in una serata bollente, alle 21.21, è stato il sigillo di un'unione perfetta. [...] A seguire, quell'intesa che soltanto José Mourinho e pochi altri esseri umani che fanno il suo mestiere riescono a stabilire con l'uomo prima che con il calciatore. Ha capito che con lui sarebbero servite le carezze e pochissime stilettate. [...] L'infortunio sembrava l'inizio di una nuova maledizione, dopo i primi mesi in cui aveva già cominciato a disegnare calcio come faceva ai tempi di Palermo e delle parentesi migliori con la maglia della Juventus. [...] Dybala non voleva essere una carta qualunque, ma il Re di cuori, con un rosso intenso che ha preso qualche venatura di giallo. Ora esiste una Roma senza Dybala e una con Dybala: la prima p spesso spaesata, alla ricerca di una soluzione al problema senza avere la chiave giusta per uscirne; la seconda invece ha sempre un porto sicuro nel quale approdare. [...]

(Il Foglio - M. Gaetani)