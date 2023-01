Dybala-Abraham, i nuovi gemelli

Storie di calcio e di bambini, di gioie dentro il campo e fuori. Storie che Paulo Dybala e Tammy Abraham cominciano a costruire sempre più con lo stesso comun denominatore. Contro la Fiorentina, due giorni fa, hanno rubato il cuore dei tifosi della Roma per il feeling mostrato all’Olimpico, visto che le due reti realizzate dalla Joya sono giunte entrambe su assist dell’inglese. (...) Dal loro feeling sono arrivati cinque gol, così come quellifra Kvaratskhelia e Osimhen, oppure tra Milinkovic -Savic e Immobile, ma in questi due ultimi casi il rapporto è totalmente squilibrato visto che si tratta addirittura di un 4-1 (per il nigeriano) e un 5-0 (per l’azzurro). Invece Dybala e Abraham cominciano a dividersi le reti come i nuovi gemelli del gol. (...) Un attaccante alto e forte fisicamente che fa coppia con uno più rapido e bravo tecnicamente. Insomma, se vogliamo, sembra essere ritornati ai tempi di Edin Dzeko e Mohamed Salah, anche se l’egiziano giocava molto più sulla fascia rispetto a quello che fa la Joya. (...) Con queste premesse, non sorprende che la Roma a fine stagione, per togliere ogni tentazione di addio all’attaccante argentino, senza neppure bisogno che qualcuno attenti alla clausola di 20 milioni presente nel contratto – e che può essere sterilizzata alzando lo stipendio da 4,5 a 6 milioni all’anno – gli alzi in autonomia l’ingaggio. (...) In questo quadro che vira chiaramente così all’ottimismo resta da capire quale potrà essere il vero contributo che Nicolò Zaniolo potrà dare da qui a fine stagione. Due giorni fa contro la Fiorentina un’influenza intestinale ha messo fuori causa l’attaccante, che però ieri ha lavorato regolarmente da solo. Inutile dire che la stagione è lunga e che, se la squadra giallorossa resterà in lizza su tutti e tre i fronti, spazio per lui ce ne sarà di sicuro, anche se sensazioni di amarezza in questo ultimo periodo non gli mancano. (...)

(gasport)