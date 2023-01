Dybala, a Napoli il peggior tabù: mai una rete

Al Napoli ha segnato solo un gol in 14 partite di campionato, il 7 aprile 2021, in un 2-1 a Torino della Juve. E il San Paolo, che non era ancora Maradona, per Dybala è sempre stato tabù nei 7 confronti diretti in A (più uno in Coppa Italia) disputati tra il 2013 e il 2020. Sui campi dell'attuale serie A in cui ha giocato da avversario non ha lasciato il segno anche su quelli di Fiorentina, Juve e Spezia, ma giocandoci al massimo 6 partite. Lo stadio di Napoli quindi è il suo peggior tabù.

(Corsera)