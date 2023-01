Difesa da Champions, pochi gol e tiri in porta

La Roma grazie al rientro di Paulo Dybala e ad una migliore fase offensiva adesso è a soli quattro punti dal Milan al secondo posto, in piena corsa per la Champions. Questo non solo grazie a Dybala e al ritrovato Abraham ma anche grazie alla fase difensiva che è riuscita a tamponare le problematiche della squadra. [...] Mourinho dalla scorsa estate ha lavorato molto sulla difesa e i frutti sono visibili. La Roma ha la quarta miglior difesa del torneo con 16 gol dubiti di cui 4 solamente nella partita contro l'Udinese, e diversi causati da errori individuali. [...]

