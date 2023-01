Difensore spagnolo bravo a costruire il gioco dal basso

Mourinho ha potuto abbracciare il secondo rinforzo della sessione invernale. Oltre a Solbakken infatti, da oggi il tecnico può contare su Diego Llorente: difensore centrale classe ‘93 arrivato dal Leeds United. [...] Llorente non ha saputo dire di no all’idea di tornare a lavorare con Mou. Dotato di un buon destro e discreta visione di gioco, oggi firmerà il suo contratto con la Roma. Domani invece sarà all’Olimpico per assistere al quarto di finale di Coppa Italia contro la Cremonese (ore 21).

(corsera)