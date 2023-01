Dan, glielo scrivo anche in inglese

Poche righe per fare gli auguri a Mourinho che ha deciso di tagliare il traguardo dei 60, assolutamente Special, a Roma. Dopo il successo di La Spezia io - mourinhano fracico da diciannove anni, Porto campione - ho ricevuto tante telefonate e messaggi di eccellenze romaniste, Paolo Liguori, Giancarlo De Andreis e altri. Mi hanno confermato l'importanza della sola presenza di José. «Ml basta sapere che c'è» ha spiegato un amico, riprendendo una riflessione di Enrico Vanzina sul nostro giorna-e. «Vinciamo, perdiamo, non è importante. La mattina mi sveglio, so che Mourinho allena la Roma e mi sento meglio...». (...) Trovo naturale chiedere ai Friedkin e a Pinto di non sprecare questa occasione: uno così la Roma non l'avrà mai più. Uno così fa fare il salto di qualità in senso globale, rende internazionale il marchio e crea vittorie. Se le cose non cambieranno nella direzione della crescita, a giugno se ne andrà. E con lui Dybala. E con loro la speranza di grandezza.

(Corsport - I. Zazzaroni)