Salvo nuove indagini che coinvolgeranno altri club, quindi, sembra ci siano cinque squadre per tre posti Champions: risultato che renderebbe almeno accettabile la stagione di Inter e Milan e sarebbe un successo per Lazio, Atalanta e Roma, racchiude nell’esiguo spazio tra i 40 punti dei nerazzurri e i 37 di Mourinho. [...] Se il Milan continua così mette a rischio anche la Conference. La Roma e l’Inter sembrano più equilibrate ma non rubano mai l’occhio.

(gasport)