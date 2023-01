Cristante: «Non riusciamo a chiudere le partite»

IL TEMPO (V.I.R) - Con Mourinho squalificato, è Bryan Cristante a fare le veci del tecnico nel post partita di Roma-Bologna, facendo innanzitutto i complimenti al giovane Tahirovic: «Gli faccio i complimenti per la sua partita, non è mai facile, può solo crescere - così il numero 4 giallorosso ha voluto incoraggiare il compagno agli esordi con la maglia della Roma - Quando i singoli fanno bene il merito è della squadra, quando la squadra gira le prestazioni dei singoli migliorano». Cristante fa una buona disamina della sfida ponendo l'accento sulla solita difficoltà della sua squadra di realizzare, anche nei momenti i cui si esprime un buon gioco: «A fine partita non siamo riusciti a trovare il secondo gol, verso la fine ci siamo abbassati, ma siamo stati bravi a rischiare poco a parte l'angolo alla fine. C'è stata una buona gestione». Anche se Cristante non si nasconde dietro un dito e ammette che una delle difficoltà della sua Roma è proprio la poca cattiveria: «Ci manca chiudere le partite. A volte creiamo, poi ci manca un po' di cattiveria negli ultimi metri per chiudere le partite prima e finirle un po' più tranquillamente». E su questo Mourinho dovrà lavorare nel 2023, soprattutto pensando al ben più delicato impegno di domenica a San siro contro il Milan, su cui si è già proiettato Roger Ibanez: «Tutte le partite sono di livello, dobbiamo avere sempre la forza e la volontà di vincere. Sarà un’altra sfida per noi, un’altra partita difficile ma dobbiamo entrare con la testa giusta per vincere». Molti i buoni propositi del giallorosso, il cui obiettivo era certamente quello di ripartire con una vittoria: «Era importantissimo per noi»