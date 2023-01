Contro il Bologna i quattro tenori

LEGGO (F. BALZANI) - Un nuovo inizio, anche per i Fab Four. Ovvero i 4 tenori dell'attacco romanista che fin qui hanno giocato insieme solo due volte: ad agosto contro Salernitana e Cremonese. Centotredici minuti in tutto. Stiamo parlando di Dybala, Zaniolo, Abraham e Pellegrini. Un quartetto che tra infortuni, cali di forma e ragioni tattiche si è visto poco o nulla. Contro il Bologna domani, però, c'è la possibilità di tornare a suonare insieme in un Olimpico sold out che merita ben altre prestazioni rispetto a quelle andate in scena prima della lunga sosta. Basti pensare che, Dybala a parte, il terzetto sopra citato non ha segnato nemmeno un gol in casa in questa stagione.

Zaniolo non esulta in campionato all'Olimpico addirittura dal 2 novembre 2019. Abraham e Pellegrini dal derby di aprile quando la Roma sembrava una macchina (quasi) perfetta. Oggi per riavviarsi ha bisogno dell'entusiasmo e della classe di Dybala, unico top player di una squadra che dovrà aspettare ancora un paio di settimane per rivedere Wijnaldum. La Joya, fresco di Mondiale in bacheca, non gioca titolare da Roma-Lecce del 9 ottobre quando dopo il rigore decisivo ha accusato una profonda lesione muscolare. Senza di lui la squadra di Mou è andata a picco: 8 punti in sei partite. Tra i convocati ci sarà anche Solbakken mentre a centrocampo ha più di una chance Tahirovic. Mercato: difficoltà per Frattesi, riprende quota Aouar.