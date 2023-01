Caso ultrà, indagini per identificare i violenti: "Colpire solo i responsabili"

Colpire solo chi è responsabile di atti di violenza a margine di partite di calcio e non tutti i tifosi. "Sono allo studio provvedimenti temporanei in attesa che vengano completate le identificazioni dei responsabili delle due tifoserie", afferma il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco dopo gli scontri sull'A1 tra gli ultrà di Napoli e Roma. Il ministro Matteo Piantedosi non ha ancora firmato il decreto che dovrebbe vietare le trasferte almeno fino al 28 febbraio. "Sono in corso accertamenti, ma credo ci siano elementi per un numero significativo di Daspo", ha dichiarato.

(corsera)