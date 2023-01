Caso Candela, Capitan Totti e De Rossi sono con lui

IL TEMPO - Veleni e silenzi in casa Roma all’indomani della vittoria sul Genoa agli ottavi di finale di Coppa Italia. Senza fare nomi, José Mourinho ha difeso Nicolò Zaniolo dalle critiche di chi «prende soldi dalla Roma ed è ascoltato dai tifosi». A replicare è stato Vincent Candela che pochi giorni fa aveva detto di aspettarsi «più assist e gol» dal classe 1999. Sui social il francese, campione d’Italia 2001 e in passato opinionista dei media giallorossi, ha preso la parola: «Non credo e non penso che la gente abbia fischiato Nicolò per le mie dichiarazioni». Scintille in tutto e per tutto tra la vecchia Roma e quella attuale. L’ex presidente Rosella Sensi ha preso le difese di Candela («Le parole di Mourinho non mi sono piaciute»), mentre in serata è spuntato un like al francese di De Rossi e persino un commento di Francesco Totti: «Hai fatto di tutto per la Roma, sempre al tuo fianco amico».