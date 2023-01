Cardinale-Friedkin: tra Milan e Roma è derby d'America

Sarà la prima sfida tra Gerry Cardinale e Dan Friedkin, ma già da qualche anno Milan-Roma rappresenta il derby americano delle zone più alte della Serie A. I primi incontri sono stati tra il Fondo Elliott e Pallotta e ora tocca ai successori. Cardinale arriva da Philadelphia sulla East Coast, Friedkin dalla California affacciata sul Pacifico. Il numero uno dei rossoneri è un uomo della finanza con una lunga militanza in Goldman Sachs, dove a conosciuto il valore economico dello sport. Quello dei giallorossi invece è entrato in questo mondo con l'acquisto della società capitolina nel 2020. Friedkin non disdegna colpi ad effetto (Mourinho, Dybala e Wijnaldum) ed è spesso presente allo stadio insieme al figlio Ryan. Entrambi i presidenti sono al lavoro per la costruzione del nuovo stadio e gli impianti dovrebbero essere pronti intorno al 2027, anche se i capitolini sembrano essere in leggero vantaggio. Tra Milan e Roma inoltre c'è anche un derby mediorientale sullo sfondo: Qatar per i giallorossi, Emirati Arabi per i rossoneri. Friedkin ha stretto legami con la famiglia Al Thani e Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, e ha spinto molto per accreditare a BeInSports i diritti tv della Serie A.

(tuttosport)