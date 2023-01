Capello fa Mou: "Spazi decisivi. Sfruttare Dybala e le palle inattive con i saltatori"

GASPORT - Fabio Capello, ex tecnico della Roma e vincitore dell'ultimo storico scudetto dei giallorossi, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano in vista della gara contro il Milan, in programma questa sera alle ore 20:45. Queste le sue dichiarazioni.

La Roma è diversa dal Milan.

"Fa meno pressing. La Roma è più attenta e si affida a una difesa solida, ma se giocano i 'Fab Four' e non coprono, il centrocampo fatica. Io lo so, visto che provavo a far giocare Totti, Montella e Batistuta".

Sui calci piazzati la squadra di Mourinho è davvero forte.

"La cosa importante è avere chi sa battere i piazzati e i giallorossi hanno Pellegrini e Dybala".

Come spiega l'appannamento di Abraham?

"Momenti. Forse gioca un po' lontano dalla porta, ma nei contropiedi lui, Zaniolo e Dybala possono essere micidiali".

Perché la Roma gioca meglio in trasferta?

"Perché non deve fare la partita e tenere l'atteggiamento tattico che le è più adatto".

E' più facile che il Milan vinca lo Scudetto o che la Roma arrivi in Champions?

"Difficile per tutte e due. [...] La Roma ha quattro squadre davanti più attrezzate, ma poi da febbraio tornano le coppe e può cambiare tutto".

Come costruì la sua Roma vincente?

"Con Baldini abbiamo scelto volti nuovi, sbagliandone pochi, e nel giro di due anni abbiamo costruito una squadra da scudetto. Tutto questo anche grazie a un presidente come Sensi".