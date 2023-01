Capello: “Col successo in Conference, il tifo sperava nei progressi”

GASPORT - Fabio Capello ha rilasciato un'intervista al quotidiano. L’ex allenatore della Roma ha parlato del periodo no dei giallorossi mettendo in evidenza le aspettative dei tifosi dopo il successo in Conference League lo scorso maggio. Queste le sue parole:

Il dilemma fra le esigenze di bilancio e quelle dell’allenatore è antico come il calcio: lei che ne pensa di quello che sta accadendo alla Roma?

"Lei sa bene come la penso: è qualità che fa la differenza. Finora Mourinho è stato sfortunato perché non ha potuto avere Wijnaldum, ed anche Dybala è stato assente diverse volte. Con loro, però, il discorso cambia: la rosa diventa da primi posti."

Ritiene che le aspettative dei tifosi siano state troppo alte a inizio stagione?

"Mi sembra normale che dopo aver vinto un trofeo internazionale come la Conference, la gente si aspettasse qualcosa di più."