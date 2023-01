Fase di stallo tra Roma e Torino per Eldor Shomurodov. Anche ieri Vagnati ha ribadito al gm della Roma, Pinto, di volere l'attaccante in prestito con diritto e non con un obbligo di acquisto: il braccio di ferro continua, insomma, con il Lille pronto a balzare sull'attaccante. Per la difesa, inoltre, il club giallorosso continua a monitotorare anche Demi Schuurs, che piace soprattutto all'Inter e ad almeno 3 club di Premier.

(Tuttosport)