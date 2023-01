Buon anno Roma

IL TEMPO (P. DANI) - Capitan Pellegrini e il solito Smalling fanno iniziare bene il nuovo anno ai giallorossi. La Roma soffre ma batte il Bologna 1-0 nella prima partita di campionato del 2023 in un Olimpico ancora una volta sold out. Mourinho (squalificato, Foti al suo posto) tiene in panchina Abraham per un’ora abbondante di gioco, lancia titolare il giovane svedese Tahirovic classe 2003 e ritrova dal primo minuto Paulo Dybala fresco campione del mondo nell’isolito torneo invernale in Qatar. La prima rete giallorossa del nuovo anno però è di Lorenzo Pellegrini, anche se gran parte del merito è proprio dell’argentino neo campione del mondo. È la Joya al 6’ infatti a procurarsi il calcio di rigore per unfallo di Lucumì. Dagli undici metri si presenta il capitano che spiazza Skorupski e sblocca il punteggio. Al 17’ altro lampo: Mancini ci prova dalla distanza, Zaniolo devia il tiro ma la palla sfiora solo la traversa. Al 31’ si affaccia il Bologna: Lykogiannis crossa dalla sinistra, ma Orsolini in rovesciata non inquadra la porta. Ad inizio ripresala Roma va vicina al raddoppio: Celik crossa al centro, Lucumì sbaglia l’intervento ma l’ex Skorupski è bravo a murare Zaniolo al momento del tiro a botta sicura. L’episodio scuote il Bologna che riesce a sfondare sulla destra: Posch premia Orsolini che attribuisce troppa forza al traversone per Arnautovic al centro. Al 56’ la squadra di Thiago Motta è pericolosa su una tripla occasione: Mancini anticipa Soriano sul cross, Smalling si immola sul tiro di Ferguson e alla fine è Rui Patricio a bloccare sulla conclusione da fuori di Lucumì. Al 60’ la nota stonata della Roma è quella di Nicolò Zaniolo, che è costretto ad uscire per un problema al ginocchio. Al suo posto c’è Abraham. Cinque minuti dopo Mourinho si gioca anche le carte Matic e Zalewski, ma la partita la fa il Bologna. Al 70’ l’arbitro Santoro ammonisce Ferguson per una simulazione in area, la Roma sembra sparita dal campo e al 73’ perde anche il suo giocatore più forte: Dybala chiede il cambio per unfastidio muscolare e Bove prende il suo posto. Entrano più polmoni ma esce tanta qualità giallorossa. Ma alla fine è un attaccante a risolvere ancora una volta la serata di Mou &Co.. Anche se lo fa davanti ala sua porta e non in quella avversaria: il salvataggio di testa di Abraham sulla linea sulla zuccata di Ferguson a regalare i primi tre punti del 2023 alla Roma. E domenica trasferta a Milano, ma sarà tutta un’altra partita.