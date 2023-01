Brasile, caccia al Ct: Luis Enrique sfida Mou e Ancelotti

Fernando Santos è il nuovo commissario tecnico della Polonia. Dopo aver chiuso l'esperienza con il suo Portogallo, è pronto per una nuova avventura. [...] Il cambio di panchine nazionali di Santos è solo l'ultimo del dopo Qatar. [...] La panchina però più prestigiosa tra quelle rimaste vuote è quella del Brasile nel dopo Tite. Tra i candidati c'è Carlo Ancelotti, che pure ha giurato nel frattempo fedeltà eterna al Real.

Ma anche José Mourinho, se solo la Roma gli concedesse la possibilità del doppio ruolo. In rialzo, negli ultimi giorni, pure le quotazioni di Luis Enrique che non è più ct della Spagna. Chiunque sarà, il condottiero dei verdeoro dovrà risollevare una Seleçao la cui delusione post mondiale sta diventando da sedici anni un'abitudine.

(nazione-carlino-giorno Sport)