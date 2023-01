Nelle prossime ore, Thiago Motta diramerà la classica lista dei convocati: se le questioni di mercato avranno un seguito, Emanuel Vignato e Denso Kasius potrebbero non far parte del gruppo che andrà a Roma. Per Kasius, visto l'infortunio di De Silvestri, potrebbe esserci uno spiraglio. Promosso, invece, il baby finlandese Pyythia, sempre aggregato alla prima squadra. «Sta dimostrando di avere qualità importanti. Io non guardo l'età ma le doti e lo stato di forma» dice Motta.

