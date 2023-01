Bizze e scelte sbagliate, il vicolo cieco di Nicolò e di chi lo consiglia…

Non sappiamo ancora se diventerà mai un grande giocatore o un campione, di certo non è un fine stratega. [...] Però se Nicolò è un istintivo in certe sue prese di posizione tra “non gioco”, “non vengo più”, “cedetemi subito”, di certo intorno non ha dei buoni consiglieri: si tratti di agente, familiari o amici. Quindi le possibilità che Zaniolo, dopo aver creato tutto questo caos, resti a Roma sono molto alte. Servono voglia e testa. Perché i bonus sono tutti finiti e pensare di avere ancora i tifosi a sostenerlo è davvero troppo.

(gasport)