Giacomo Faticanti è finito nel mirino del Perugia e della Spal del suo idolo Daniele De Rossi. I due club di Serie B hanno sondato il terreno per prenderlo subito in prestito. Saranno giorni di pensieri e valutazioni. Sa difendere e impostare, il Guardian lo ha inserito tra i migliori talenti del pianeta. E la Roma se c'è da mandarlo a giocare magari ci ragiona. Ma a venderlo non è affatto predisposta.

(corsport)