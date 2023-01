La Roma perde Leonardo Spinazzola per una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. [...] Resterà fermo almeno 20 giorni. In dubbio, invece, Tammy Abraham per il match di mercoledì contro la Cremonese valido per l’accesso in semifinale di Coppa Italia. [...] Al suo posto si scalda Belotti, in fase di recupero Pellegrini che a Napoli non era in condizioni ottimali.

(Il Messaggero)