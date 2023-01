Ballottaggio El Shaarawy-Spinazzola

IL TEMPO - El Shaarawy e Spinazzola, una maglia per due. Con il dislocamento di Zalewski sulla fascia destra per la squalifica di Celik, a Trigoria continuano i test in vista della gara di domani sera contro il Napoli, con il Faraone leggermente in vantaggio rispetto al numero 37. Con il ritorno nell'undici titolare di Lorenzo Pellegrini - sembra infatti smaltito il fastidio al flessore - il Faraone dovrebbe tornare a occupare il ruolo che Mourinho gli ha ritagliato nell'ultimo anno e mezzo, dopo la breve parentesi da seconda punta nella partita con lo Spezia, soluzione che in caso di necessità potrà comunque essere riutilizzato. L'ex Milan si è sempre messo a disposizione di Mourinho in questa stagione, tanto da far valutare la società la possibilità di attivare la clausola che porterebbe al rinnovo automatico del contratto per un ulteriore anno - esercitabile entro il 31 maggio. El Shaarawy sarebbe disposto inoltre ad accettare un ingaggio inferiore ai 3,5 milioni percepiti attualmente.

Chi invece sta trovando sempre meno spazio è Spinazzola: il numero 37 non parte titolare dallo scorso 23 ottobre - proprio in campionato contro il Napoli nel girone d'andata - complici anche le numerose ricadute muscolari e l'exploit di Zalewski. Con la cessione di Viña, l'assenza di un vero sostituto di Celik a destra - con Karsdorp che rimane un separato in casa - Spinazzola avrà meno concorrenza a sinistra, ma dovrà dimostrare a Mourinho di essere in grado di tornare ai livelli precedenti all'infortunio durante gli Europei.