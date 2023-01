Avanza Pellegrini, in mezzo Cristante-Matic

IL TEMPO - L’ultimo allenamento prima della partenza. Ieri mattina a Trigoria si è svolta la rifinitura in vista del big match di questa sera al Diego Armando Maradona. Come confermato da Mourinho nel primo pomeriggio in conferenza stampa, Zaniolo non si è allenato con il gruppo, il numero 22 giallorosso, ormai separato in casa, ha svolto del lavoro individuale al Fulvio Bernardini e non è partito con la squadra alla volta di Napoli. Nicolò rimarrà a Roma in attesa di capire cosa riserverà per lui il futuro al termine di questa sessione di mercato. Anche Karsdorp è fuori dalla lista dei convocati: il terzino olandese, sta recuperando da un problema muscolare, e nonostante le voci di mercato, nell’ultimo periodo ha continuato ad allenarsi con la squadra.

In conferenza stampa Mourinho ha inoltre risolto l’unico vero dubbio di formazione: a sinistra giocherà Spinazzola e non El Shaarawy, il terzino di Foligno non partiva titolare dalla gara d’andata contro il Napoli. Confermato il blocco difensivo Mancini-Smalling-Ibañez e la coppia Matic-Cristante a centrocampo, con Zalewski che agirà sulla destra al posto dello squalificato Celik. Alle spalle di Abraham ci saranno Pellegrini e Dybala, con El Shaarawy pronto a subentrare dalla panchina sia come esterno sinistro sia come seconda punta, come già visto con lo Spezia.