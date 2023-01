Assist, gol e show: è idillio tra Abraham e Dybala

Tammy Abraham e Paulo Dybala è la nuova "bromance" a tinte giallorosse che fa sognare i tifosi. Domenica sono stati gli assoluti protagonisti della vittoria contro la Fiorentina, con l'inglese nelle vesti dell'assistman e la Joya in quelle di finalizzatore. Un'intesa evidente dimostrata in campo e confermata a parole. Con Dybala ad indicare Abraham al momento dell'esultanza e lo stesso inglese ad esultare insieme alla Joya. Sponde e assist diventati balletti in campo e post social, in un rap-porto sempre più profondo tra i due. (...) La storia del nuovo tandem romanista è ancora giovane, ma porta con sé dei numeri inequivocabili. La coppia d'attacco Dybala-Abraham ha giocato cinque partite in Serie A, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Ma è il saldo personale a fare impressione. Dybala ha segnato 5 gol fornendo 2 assist al compagno, trasformati in 2 gol da Abraham a cui si aggiungono i 3 assist per l'argentino. I due si cercano e si trovano, con il risultato di un attacco che funziona e di una Roma che vince. Il tutto senza Nicolò Zaniolo, attualmente il terzo incomodo. (...) La Roma quando gioca il classe '99 ha un problema di fluidità, di intesa ma soprattutto realizzativo. Zaniolo se ne rende conto, da qui la crisi di identità e di gioco. Una spirale negativa che lo sta condizionando e ha portato ai fischi contro il Genoa. (...)

(La Repubblica)