Arriva lo stop di Cardinale e Maldini perde Zaniolo

Nicolò Zaniolo non giocherà nel Milan. La Roma non ha mai aprto al prestito con obbligo di riscatto condizionato, ha sempre voluto la certezza di monetizzare la cessione del numero 22 e l'offerta da 30 milioni rafforza i giallorossi nel chiedere denaro contante anche al Milan. I rossoneri però non hanno potuto modificare i parametri della proposta poichè il budget assegnato dalla proprietà a Maldini è stato utilizzato per intero nella sessione estiva di calciomercato. [...] Il “no” ricevuto da Cardinale all’operazione Zaniolo ha creato un clima di tensione tra New York e Milano. Pare che Maldini non abbia preso bene la scelta del suo capo, con le acque che si sarebbero nuovamente intorbidite dopo le intese pubbliche sulla strategia della sostenibilità. La proprietà americana sosterrebbe come sia utile rispolverare i contatti con il Chelsea per il prestito di Hakim Ziyech piuttosto che andare a togliere un problema tecnico e ambientale alla Roma, che viene vista come una diretta rivale per un posto in Champions League. [...]

(tuttosport)