Appuntamento al Maradona

Foderata di magia sarà la notte che incornicerà Napoli-Roma. Si incroceranno i binari dello scudetto e della volata europea. Soprattutto si incontreranno Kvaratskhelia, 21 anni, georgiano, e Dybala, 29, argentino. Kvaratskhelia ha già firmato nove gol in 20 presenze complessive con i colori del Napoli. [...] Secondo il sito Transfermarkt, oggi vale 60 milioni di euro. Tanti, forse troppi, di certo mezza Europa lo comprerebbe oggi pomeriggio per cifre non molto lontane. [...] Dall'altra parte, Dybala al momento è il vero trascinatore della Roma. Dopo il trionfo nel Mondiale in Qatar con la maglia dell'Argentina, Dybala è tornato a Roma splendidamente rivitalizzato. Nelle ultime tre partite, ha firmato due assiste vincenti per El Shaarawy e Abraham contro lo Spezia; segnato la doppietta decisiva contro la Fiorentina; e realizzato, di nuovo, il gol determinante contro il Genoa in Coppa Italia.

(Il Messaggero)