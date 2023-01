Apprensione per il ginocchio di Zaniolo

IL TEMPO - C'è un po' di apprensione ma dovrebbe recuperare per il Milan Nicolò Zaniolo che si è infortunato nei primi minuti del secondo tempo di Roma-Bologna a causa di una botta al ginocchio. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, intanto Mourinho al suo posto ha inserito Tammy Abraham. Tanta rabbia per Zaniolo al momento dell'uscita ha avuto una reazione istintiva calciando una bottiglietta d'acqua e si è infiliato nel tunnel degli spogliatoi ed è stato stato subito seguito dal dottor Costa, medico della prima squadra. Il 22 giallorosso, dopo aver subito un colpo, si è toccato il ginocchio destro e al momento della sostituzione ha rifiutato il giubbotto e l'acqua scansando con una mano un addetto dello staff giallorosso. Per Zaniolo si tratterebbe solo di una botta e il giocatore ha chiesto il cambio precauzionalmente. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami strumentali per stabilire l'entità del problema, ma non sembra nulla di grave