Ansia per Abraham: si scalda Belotti

Mercoledì torna la Coppa Italia e la Roma sarà impegnata all'Olimpico contro la Cremonese. Per la Roma è un obiettivo prioritario in questa stagione. Mourinho è già proiettato su quella partita: «Che squadra, che spirito, che prestazione. Forza... Ci vediamo mercoledì all'Olimpico». Ha scritto su Instagram.

Mourinho manderà in campo la formazione titolare con pochi cambi. Innanzitutto andranno verificate le condizioni di Abraham, che nel finale della partita del San Paolo è stato costretto ad abbandonare il campo per lasciare il suo posto a Belotti. L'inglese è scattato sul lancio di Pellegrini e, dopo essere stato anticipato dall'uscita bassa di Meret, ha sentito tirare il flessore della coscia destra, accasciandosi subito a terra. Ha provato a restare in campo, ma dopo pochi minuti Mourinho ha preferito non rischiare e l'ha sostituito. Se non riuscirà a recuperare mercoledì toccherà a Belotti, che ieri contro il Napoli non ha brillato.

In Coppa Italia rientra Celik, che ieri in campionato era squalificato. Zalewski ed El Shaarawy si contendono il posto di esterno a sinistra. Il Faraone potrebbe giocare anche più avanzato. Dipenderà dalle condizioni di Pellegrini, che ieri ha giocato stringendo i denti. Il capitano non ha ancora recuperato al cento per cento dopo aver preso un colpo nella partita di Coppa Italia contro il Genoa. Da valutare anche le condizioni di Spinazzola e Matic, entrambi usciti per problemi muscolari.

La Roma giocherà le due prossime partite in casa. Dopo la Cremonese sarà impegnata ancora all'Olimpico in campionato sabato contro l'Empoli. In entrambe le occasioni è previsto il tutto esaurito. Quella di mercoledì sarà la prima partita all'Olimpico dopo che è esploso il caso Zaniolo. La Roma ha una soluzione in meno in attacco, ieri si è rivisto negli ultimi minuti Volpato, mentre finora non ha ancora avuto una chance vera Solbakken, entrato solo per qualche minuto. Ma mercoledì contro la Cremonese Mourinho non farà esperimenti, vuole una squadra pronta a superare il turno per cercare di vincere la Coppa Italia.

