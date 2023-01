Anche Mourinho scarica Zaniolo: “Purtroppo resta, ma fuori dalla rosa”

Nella giornata di ieri José Mourinho ha parlato in conferenza stampa e ha scaricato Nicolò Zaniolo: "Avevo ragione io, purtroppo rimarrà qui. Quando un calciatore dice, non solo all’allenatore ma soprattutto alla società e anche ai compagni ogni giorno da un mese, di non voler giocare per la Roma, di non voler vestire la maglia della Roma e di non volersi allenare con il gruppo, allora devo dire purtroppo". Zaniolo sarà punito da club con una multa e sarà formalmente messo fuori rosa. Nella giornata di ieri si è allenato individualmente e non è stato convocato per Napoli-Roma.

Il tecnico inoltre si è soffermato sulla situazione contrattuale di Smalling ("Penso si possa trovare un accordo"), su Karsdorp ("Adesso dipende da lui") e sul suo futuro ("Non lo so, ma quando la società vorrà parlarmi io sarò pronto").

(La Repubblica)