Anche Mourinho scarica Zaniolo: Milan in attesa fino alla fine

Nella Roma non esiste più la linea morbida e lo stesso Mourinho ha sposato la scelta della società: se Zaniolo non accetterà il Bournemouth resterà ai margini del progetto. "Purtroppo rimarrà qui, è un mese che dice ogni giorno di voler andare via - afferma il tecnico -. Ha detto anche ai compagni di non voler vestire la maglia della Roma e di non volersi allenare con il gruppo". La proprietà è furiosa per il no al club inglese poiché i 30 milioni offerti avrebbero garantito una plusvalenza e aiutato Pinto sul mercato. La posizione di Zaniolo è complicatissima, infatti quasi tutti i "senatori" italiani lo hanno emarginato e il rapporto con i tifosi si è sgretolato. Il Milan rimane interessato e sarebbe pronto a trattare anche domani nel caso in cui la Roma cambiasse le condizioni della trattativa, magari inserendo un obbligo condizionato alla qualificazione in Champions League. I rossoneri comunque si faranno sotto anche durante questa estate e Zaniolo sarebbe disposto ad accettare il trasferimento.

(gasport)