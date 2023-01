Anche il Verona su Bove

Gonzalo Villar dice sì al ritorno al Getafe. Il centrocampista di proprietà giallorossa è disposto ad accettare il ritorno al club spagnolo, dopo l'esperienza non troppo convincente con la maglia della Sampdoria. [...] Questa sarà la settimana dell'incontro per il futuro di Eldor Shomurodov. L'uzbeko resta in pressing per un passaggio al Torino. Anche Edoardo Bove è in attesa di sviluppi. Piace a Sassuolo, Salernitana, Verona ed alcuni club esteri. Tiago Pinto lo stima molto ed è disposto a cededelo solo con la formula del prestito secco o inserendo una recompra.

(corsport)