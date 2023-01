Ancelotti primo al mondo, Mou si classifica quinto

IL TEMPO - Carlo Ancelotti miglior allenatore del mondo per la terza volta in carriera per l'Iffhs, la «Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio». Il tecnico era già stato eletto in numero 1 nel 2007, quando allenava il Milan, e nel 2014 nella sua prima esperienza col Real. Un trionfo per distacco: Ancelotti ha ottenuto 245 punti, 200 in più del secondo Guardiola (vincitore nel 2009 e 2011).

Chiude il podio Regragui (40 punti), allenatore del Marocco. Fuori dal podio Klopp (20 punti).

In classifica Mourinho, tecnico della Roma, quinto con 15 punti alla pari con Glasner dell'Eintracht.