Allarme rientrato per Pellegrini

IL TEMPO (F. SCHITO) - Archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia con la vittoria di giovedì sera sul Genoa, la Roma torna ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida di campionato che domenica sera la opporrà alla Fiorentina. I giallorossi possono tirare un sospiro di sollievo visto che gli esami a cui si è sottoposto ieri mattina Lorenzo Pellegrini - uscito a fine primo tempo lasciando il posto a Dybala per un trauma al quadricipite femorale - hanno escluso lesioni muscolari.

Il numero 7 dovrebbe essere a disposizione per il posticipo dell'Olimpico, nuovamente sold out per la 19esima volta in questa stagione. Le buone notizie arrivano poi direttamente dal Fulvio Bernardini dove si è rivisto finalmente in gruppo Gini Wijnaldum per una buona parte dell'allenamento. L'olandese è fuori da metà agosto, i tifosi giallorossi lo hanno visto per 12 minuti appena contro la Salernitana, poi la rottura della tibia destra in allenamento e la scelta di procedere con la terapia conservativa senza ricorrere all'operazione. Nonostante qualche giorno fa sia arrivata la doccia fredda dai medici che non hanno dato il via libera per tornare a giocare, si è rivisto l’ex Liverpool con i compagni. Wijnaldum ha partecipato alla fase di riscaldamento, poi alle accelerazioni e infine ha calciato in porta. L’ultima volta che si era allenato con il gruppo era lo scorso dicembre in Portogallo, poi una serie di allenamenti personalizzati in palestra e sul campo. Per rivederlo sulla lista dei convocati di José Mourinho bisognerà attendere però ancora qualche settimana.

Intanto la Roma saluta Gonzalo Villar: lo spagnolo ha lasciato la Sampdoria per tornare in Spagna, ancora al Getafe per il resto della stagione. L’accordo con gli spagnoli prevede un obbligo di riscatto a determinate condizioni: la salvezza del club e il 50% di presenze del centrocampista.

Sul fronte Fiorentina, Lucas Martinez Quarta nel corso della gara di Coppa Italia contro la Sampdoria, in seguito ad uno scontro di gioco, ha riportato la sublussazione della rotula destra. Lo comunica la società toscana in una nota, aggiungendo che «gli esami diagnostici eseguiti nella giornata odierna hanno escluso lesioni ossee e capsulo-legamntose». Il difensore «ha iniziato il percorso di riabilitazione e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni», conclude la Fiorentina. Il giocatore salterà quindi la sfida in programma contro la Roma domani sera all’Olimpico.