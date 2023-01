Adesivi della Roma col volto di Hitler: "Sfregio alla città"

Una vera infamia. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri definisce in questo modo gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma comparsi da molti giorni in diversi quartieri della città. Da Piazza Vescovio a tutto il quartiere Trieste, l'affissione incontrollata degli sticker di stampo nazista ha deturpato la segnaletica stradale e diverse serrande degli esercizi commerciali anche nei quartieri di Talenti, Montesacro e Tufello. Per Gualtieri si tratta di «uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria» che cadrà domani 27 gennaio. Nel 2017 furono i laziali ad affiggere allo Stadio Olimpico gli adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma. Non è la prima volta che in città si vedono questi adesivi orribili che usano il celebre sorriso della ragazzina ebrea olandese, deportata dai nazisti e morta nel campo di sterminio di Bergen Belsen, come veicolo di insulti. Nel 2013 apparvero per la prima volta nel rione Monti, poi in altre zone della Capitale. La "risposta" dei tifosi giallorossi è arrivata con Hitler, in una vergognosa guerra di sticker che di tifo e di calcio non ha nulla. Quest'ultimo episodio ha però matrice romanista, di quella frangia di tifo molto vicina a posizioni di estrema destra. Il pensiero va alla bandiera e alle maglie 'Roma Marcia Ancora' viste nei mesi passati in Curva Sud e anche in trasferta. Nella finale di Tirana il colpo d'occhio fu molto visibile, con le maglie bianche in bella vista con il riferimento grafico alla Marcia su Roma del 1922.

(La Repubblica)