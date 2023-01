Addio Vincenzo Malagò, per 40 anni nella Roma: è stato vicepresidente

Ieri pomeriggio Vincenzo Malagò ha accusato un malore ed è morto all'età di 90 anni. Nella sua lunga biografia sportiva c'è un grande amore, la Roma. Lui ne fu consigliere, vicepresidente, ma soprattutto tifoso. Il 10 luglio 1958 c'era anche lui mentre veniva definito il passaggio di Selmosson dalla Lazio alla Roma per 135 milioni. Malagò fu consigliere per 40 anni e vide di tutto, dalla Rometta al secondo scudetto. "Rischiò" di diventare presidente della società giallorossa in seguito all'arresto di Ciarrapico: "Magari ci riuscissi, lo spero con tutto il cuore, ma non credo di farcela". Non ci riuscì, ma aiutò Franco Sensi a orientarsi nei disastrati conti del club.

(gasport)