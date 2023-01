Addio a Vincenzo Malagò, il Cavaliere dell'auto che portò in alto la Roma

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Vincenzo Malagò. Ha traghettato il club giallorosso incenerito dalla gestione Ciarrapico nelle mani del suo Sensi-Mezzaroma: dopo l'arresto del presidente, il consiglio di amministrazione decise di affidargli la rappresentanza legale e i poteri di firma per la gestione ordinaria. Il calcio è sempre stata la sua passione: viene preso sotto l'ala protettrice di Silvio Sensi e Anacleto Gianni e partecipò in prima persona ad alcuni trasferimenti illustri come quello di Giacomo Losi e Arne Selmosson. Successivamente divenne vicepresidente del club e ebbe un ruolo significativo nella Roma di Dino Viola, che lo chiamò a capo del servizio organizzativo della società.

(Il Messaggero)