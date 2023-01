Abraham, quest’anno stesse reti ma più punti

L'inglese è stato protagonista, mercoledì scorso, del salvataggio sulla linea con cui ha «difeso» i tre punti contro il Bologna e domenica, al Meazza, ha fatto ancora meglio, segnando in pieno recupero la rete del pareggio contro il Milan. Quattro punti in 5 giorni e la vita vista da una prospettiva diversa. Perché il 2023 per lui non era cominciato nel migliore dei modi: la panchina col Bologna era stata la naturale conseguenza dell’insoddisfazione di Mourinho, e probabilmente la scossa che gli serviva per una reazione d'orgoglio, che è puntualmente arrivata. «Mi sono detto - le parole dell'inglese - questa è la mia occasione, devo essere pronto. Quando ho visto il colpo di testa di Matic e la parata del portiere mi sono avventato e ho segnato». [...] Ieri per l'inglese è stato il giorno della celebrazione e dei complimenti via social che gli sono arrivati da parte dei compagni di squadra e dei tifosi, che hanno visto sprazzi del calciatore dello scorso anno. Se il periodo buio sia definitivamente alle spalle è presto per dirlo. Ma in due partite Abraham, che quest'anno diventerà papà visto che la sua compagna è in dolce attesa di un maschietto, si è ripreso un pezzo della Roma che stava sfuggendogli di mano. [...] Durante la lunga sosta del campionato erano rimbalzate con forza le voci di un suo ritorno in Premier League, ipotesi che non è del tutto scongiurata - il Chelsea mantiene una clausola per ricomprarlo a fine stagione pagando 80 milioni di euro -, ma di sicuro, se dovesse accadere, sarebbe alle migliori condizioni (economiche) per tutti, e non per un fallimento.

(corsera)