Abraham insidia Zaniolo

La Roma si presenterà a San Siro con un attacco rinnovato rispetto a quello esibito nella partita contro il Bologna. Il terminale offensivo non dovrebbe essere Zaniolo, ma Abraham. In quella posizione Nicolò è apparso spaesato: non ha retto i contrasti con la difesa e non ha concretizzato le poche palle gol che gli sono capitate. Per questo aumentano le quotazioni di Tammy come punta centrale. La buona volontà e il salvataggio di testa sulla linea a partita praticamente finita, potrebbero averlo aiutato a riprendersi il posto. Inoltre, rappresenta l’unico vero terminale offensivo al momento a disposizione. Se così dovesse andare, allora Zaniolo arretrerà accanto a Dybala, e Pellegrini scalerà a centrocampo vicino a Cristante.

(Il Messaggero)