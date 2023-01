Abraham e la caccia al gol perduto. Mou aspetta sempre che si sblocchi

Tammy Abraham alla ricerca del gol perduto. Potrebbe essere il titolo del film che aprirà la seconda parte della stagione romanista, oggi alle 16.30 all'Olimpico (esaurito per la 18ma volta) contro il Bologna. In casa giallorossa sono tutti ben consapevoli che gran parte delle possibilità di inserimento della Roma in zona Champions dipenderanno anche dalla ritrovata vena realizzativa del numero 9, che sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative rispetto a quella passata, chiusa con 27 gol in tutte le competizioni. [...] «Da lui si pretende sempre tanto - ha detto ieri Tiago Pinto in un'intervista alla «Gazzetta dello Sport» - Se fa bene si dice che deve fare meglio, ma questo dipende anche dal suo grande valore. Tammy oltre che un bomber è un calciatore di grande qualità. La stagione scorsa nel primi mesi non ha segnato tanto ma alla fine ha fatto 27 gol. Lui è fondamentale e sa che deve dare di più da qui alla fine. Non penso abbia pagato l'arrivo di Dybala, perché diversi gol di Tammy sono arrivati su assist di Dybala». E proprio il rientro della Joya potrebbe dargli una mano a ritrovare la via della rete:

L’argentino sarà parte della partita, resta da capire se dal primo minuto o a partita in corso.

(corsera)