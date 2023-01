Abraham cerca il gol ma non è più incedibile

Il paradosso stagionale di Tammy Abraham si arricchisce di un altro elemento. Il CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei 100 calciatori più costosi del mondo. Includendo l’attaccante della Roma al 95esimo posto con un valore del cartellino di oltre 50 milioni di euro. Paradosso, appunto, per un calciatore che non sta vivendo il momento migliore della carriera, tra gol mancati, entusiasmo perso e un posto da titolare da riconquistare. L’algoritmo ti pone tra i migliori del mondo, Mourinho tra i più deludenti della squadra. [...] Quale miglior posto per ritrovare il gol perduto? Per la sua squadra e per se stesso, fugando ogni dubbio sulla sua permanenza. Perché in questo 2023 Abraham si gioca anche il futuro con la Roma. L’inglese ha mercato in Premier, con Manchester United e Arsenal – ancora una volta – che osservano le evoluzioni. Con questi numeri (4 gol in stagione) non può essere più considerato incedibile, visto l’ingaggio da oltre 6 milioni netti l’anno.

(La Repubblica)