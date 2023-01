La prima scelta per il nuovo attacco del Torino ha un nome: Walid Cheddira. È l’italo-marocchino, rivelazione prima col Bari e poi – soprattutto – al Mondiale il giocatore che Ivan Juric vorrebbe maggiormente per provare ad alzare l’asticella. Il romanista Eldor Shomurodov resta sempre una delle alternative più sondate dal Torino, purchè la Roma sia disposta a cederlo in prestito con un diritto e non con un obbligo di acquisto come vorrebbero da Trigoria.

(Tuttosport)