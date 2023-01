A San Siro due maglie per tre punte: Abraham scalpita, ma c’è Zaniolo

Servirà una grande Roma questa sera per sperare di uscire indenni contro il Milan. I giallorossi non vincono a San Siro contro i rossoneri dall'ottobre del 2017 e per sfatare il tabù ci sarà bisogna di una squadra formato deluxe. La speranza risiede nella Roma formato trasferta, che ha un ritmo da Champions League e che dista solamente 4 punti dal quarto posto. Mourinho negli ultimi giorni ha lavorato molto sulla testa dei giocatori e chiede ai suoi di essere brutti, sporchi e cattivi, ma vincenti. Per Milan-Roma sono partiti tutti tranne Wijnaldum e Karsdorp, rimasto ancora fuori dai convocati; dentro invece Solbakken e Belotti, anche se non sono al top della condizione. La certezza è Dybala, il quale guiderà l'attacco e sarà affiancato da uno tra Abraham e Zaniolo, in ballottaggio. Il tecnico sembra essere intenzionato a riproporre il 3-4-2-1 con Matic e Cristante a centrocampo e Pellegrini sulla trequarti. A destra pronto Celik, mentre a sinistra potrebbe tornare Spinazzola.

(La Repubblica)