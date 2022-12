Zaniolo promette: “Sto bene e voglio un grande 2023”

Più che una promessa alla famiglia e agli amici, è una promessa che fa a se stesso: “Il 2023 sarà il mio anno, quello della svolta per la mia carriera“. Nicolò Zaniolo in questi dodici giorni di vacanze lo ha ripetuto più volte, quasi a volersi convincere che dopo un anno in campo, ma con tanto lavoro da recuperare dopo il doppio terribile infortunio, da gennaio debba arrivare per forza il momento di dare una sterzata alla sua carriera per confermare definitivamente di essere il presente del calcio italiano. E non più solo il futuro. [...] In campionato non segna all’Olimpico da 1159 giorni, il 4 gennaio contro il Bologna può essere il momento per interrompere il digiuno. Vuole che sia l’inizio della svolta, per un 2023 da sogno, per consacrarsi e convincere i Friedkin a meritare il rinnovo del contratto (prossima settimana potrebbe esserci un incontro tra le parti) e uno stipendio da top player. Zaniolo è pronto a decidere il suo destino.

