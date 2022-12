Zaniolo: Nicolò già lavora. Fissato l'incontro per il contratto

I video che Nicolò Zaniolo ha postato dei suoi allenamenti in corso di svolgimento a Pontremoli, sembrano essere un eccellente biglietto da visita per la seconda parte della stagione. Al Kinemove Center del preparatore Bisciotti lo stanno tirando a lucido per riconsegnarlo nel migliore dei modi possibile a José Mourinho. Il general manager Tiago Pinto, intanto, ha dato appuntamento a Claudio Vigorelli, manager del giocatore per la prossima settimana, prima della partenza della squadra per l'Algarve. Possibile, quindi, che martedì sia il giorno giusto per riprendere le fila del discorso legato al rinnovo del contratto, ma c'è da considerare che il vertice non è legato solo alla questione di Nicolò. Infatti, il general manager Pinto deve parlare col procuratore anche di Tripi, che ha offerte dall'estero.

Difficile che basti un solo appuntamento, ma se Pinto ha avuto il via libera dai Friedkin per arrivare a una parte fissa vicina ai 4 milioni, allora il matrimonio potrà proseguire, perché Nicolò nella Capitale sta benissimo. Ciò che conta è che lui si senta centrale nel progetto e che la trattativa si possa concludere entro la fine di gennaio.

Questo, secondo l'attaccante, denoterebbe davvero l'interesse del club a confermarlo, visto che al momento almeno una decina di giocatori guadagnano più di lui e certi rinnovi (Mancini e Cristante) sono stati definiti, mentre altri potrebbero arrivare (El Shaarawy, che resterebbe volentieri). Altrimenti, col rapporto in scadenza nel 2024, da giugno ogni scenario potrebbe essere possibile.

