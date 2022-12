Zaniolo, il contratto è un rebus e il futuro sempre molto incerto

In un’intervista al sito della Gazzetta dello Sport Claudio Vigorelli, procuratore di Zaniolo, ha fatto il punto sul momento che sta vivendo il suo assistito, ancora in attesa di una chiamata per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. L’agente ufficializza che non ci saranno, a breve, incontri con la società per parlare del rinnovo. «Abbiamo un eccellente rapporto con la Roma e con Tiago Pinto e siamo d’accordo che a questo punto parleremo del rinnovo più avanti, quando la dirigenza lo riterrà opportuno. Adesso la cosa più importante è concentrarsi sul lavoro e sulle prestazioni da fare in campo».

La sensazione è che la richiesta del calciatore non sarà troppo diversa (si parte da una base di 4 milioni) da quella della scorsa estate. «Nicolò piace a molte squadre? È vero - continua Vigorelli - ma nessun addetto ai lavori potrebbe sorprendersi per il fatto che un calciatore come Zaniolo, che ha 23 anni e un contratto in scadenza nel 2024, sia monitorato da tante società importanti. È la legge del mercato e vale per tutti, non solo per lui. In ogni caso la dirigenza sa che noi siamo sempre pronti per sederci al tavolo a trattare. Con Pinto i rapporti sono eccellenti e Zaniolo sta molto bene a Roma e con i tifosi giallorossi». Ora la palla passa ai Friedkin.

(Corsera)