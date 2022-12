Zalewski si taglia le ferie per il ritiro in Portogallo

Il Mondiale dei sogni, probabilmente, per entrambi non è stato quello del Qatar. Matias Vina è stato eliminato con il suo Uruguay alla fase a gironi, disputando solamente una manciata di minuti, mentre Nicola Zalewski almeno è arrivato agli ottavi di finale. Il calciatore della Polonia ha collezionato due presenze, di cui una da titolare. Entrambi i giocatori giallorossi ora sono in vacanza, ma si taglieranno alcuni giorni di ferie per andare in ritiro con la squadra in Portogallo. La partenza è fissata per il 15 dicembre.

(gasport)