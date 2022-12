Xhaka: “Perché non sono giallorosso? Chiedete a loro”

[...] Granit Xhaka è un ragazzo simpaticissimo. E disponibilissimo. La nostra curiosità, che lo fa scoppiare a ridere, riguarda la trattativa saltata con la Roma nell’estate del 2021. Sembrava tutto fatto tra il club giallorosso e l’Arsenal, era già scritto l’accordo con il general manager Tiago Pinto, ma all’ultimo momento qualcosa è andato storto. Perché Granit? “Dovresti chiederlo alla Roma”. In realtà ci interessa sapere la sua versione. Avanti: “Te la racconto un’altra volta, quando non ci sente nessuno. Ma se chiedi a loro (i colleghi svizzeri, ndi) conoscono bene la storia“. La verità di Xhaka è questa. E non dipende dalla distanza delle parti nella negoziazione, che pure c’era. Quella si sarebbe anche appianata, se il giocatore avesse voluto spingere per raggiungere l’obiettivo. Ma qualcosa è cambiato a metà del primo ritiro precampionato, quando Mikel Arteta gli ha parlato. Quando l’allenatore dell’Arsenal gli ha comunicato di essere intenzionato a costruire la squadra attorno a lui, ha accettato volentieri di restare a Londra e ha rinnovato il contratto. La Roma d’altra parte non ha più insistito, perché nel frattempo doveva sostituire Edin Dzeko diretto all’Inter ed investire su Abraham [...]

(corsport)