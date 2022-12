Wijnaldum va: primo allenamento con il pallone

Per rendersi conto di quanta attesa ci sia per il ritorno di Gini Wijnaldum, basta leggere i commenti sotto i suoi post sui social: è tutto un “Torna presto” o “Ti aspettiamo”, accompagnato da bandiere e cuori giallorossi.[...] Ieri Gini è tornato a correre in campo, come testimoniano le immagini che ha postato su Instagram: il centrocampista olandese, che sfoggia un fisico e un tono muscolare che non sembrano quelli di un calciatore che viene da un infortunio così grave, si è allenato con il pallone, in campo a Dubai. Alla ripresa degli allenamenti, dopodomani, dovrebbe presentarsi a Trigoria e nei giorni successivi sottoporsi a una visita di controllo che, in caso di esito positivo, dovrebbe dargli il via libera per tornare ad allenarsi alle dipendenze di Mourinho e per partecipare al ritiro in Portogallo, dove la Roma rimarrà fino al 22. Da quel momento in poi, per vederlo di nuovo su un campo di serie A, potrebbe passare all’incirca un mese, quindi lo Special One dovrebbe averlo a disposizione per la fine di gennaio, al massimo all’inizio di febbraio. [...]

(corsera)